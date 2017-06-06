Рада хочет вписать членство в НАТО в национальные приоритеты

В новой редакции предлагается углублять сотрудничество с целью вступления в НАТО

Народные депутаты после обеда планируют вписать членство в НАТО в национальные приоритеты Украины. За то, чтобы включить в повестку дня проект изменений в ряд законов по поводу внешнеполитического курса Украины №6470 проголосовали 260 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

"После обеда мы сможем рассмотреть этот проект", - сказал спикер Андрей Парубий после голосования.

В действующей редакции закона о принципах внешней и внутренней политики среди принципов есть углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в организации. В новой редакции предлагается углублять сотрудничество с целью вступления в НАТО.

В законе об основах национальной безопасности среди национальных приоритетов планируется указать членство в НАТО.

Ранее сообщалось, что проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины - о внешнеполитическом курсе страны был зарегистрирован в Раде 3 июня.

Как отмечается в объяснительной записке законопроекта, НАТО является самым эффективным инструментом гарантирования безопасности государства, а расширение Альянса в последние годы тому доказательство. Также в документе указано, что Украина имеет достаточные политико-правовые предпосылки для сближения с НАТО.

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