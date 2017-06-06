Дело о растрате "киотских денег" передано Соломенскому райсуду

Судить экс-чиновников, которых следствие подозревает в хищении выделенных Украине по экологическим договоренностям средств, будут в Киеве

В Соломенский райсуд Киева ушло уголовное производство по хищению средств, полученных Украиной по Киотскому протоколу. Об этом пишет в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие установило, что группа лиц, куда входили должностные лица ГП Укрэкоресурсы, через победу на тендерах фиктивных компаний "совершили покушение на завладение госсредствами в сумме 336 миллионов гривень".

В ходе предварительного расследования к уголовной ответственности привлечены 10 человек.

Директору Укрэкоресурсов Ковалю А.Ю. инкриминируют покушение на завладение чужим имуществом, неисполнение решения суда и служебный подлог, а экс-работнику Южно-Украинской АЭС Соколову Д.Д. - пособничество в покушении на завладение госсредствами и использование поддельного документа.

С учетом того, что Соколов находится в международном розыске, его кейс ведут в порядке специального досудебного расследования.

Приговоры суда за фиктивное предпринимательство уже услышали двое - Слепченко А.В. и Беспалая А.В.

Подсудимым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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