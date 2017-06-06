В горсовете Кривого Рога правоохранители проводят обыск

К зданию горсовета, кроме сотрудников, никого не пропускают

В здании городского совета Кривого Рога сегодня проводится обыск. Об этом сообщает Радио Свобода.

"По данным облпрокуратуры, правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования уголовного производства. Подробностей пока не сообщается", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что правоохранители работают на пятом этаже здания, в управлениях благоустройства и жилищной политики, управлении капитального строительства.

"К зданию горсовета, кроме сотрудников, никого не пропускают", - отмечается в сообщении.

По данным горсовета, в течение прошлого года в мэрии Кривого Рога было проведено около 300 проверок.

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