Порошенко принял верительные грамоты у послов четырех государств

С послами Руанды, Сенегала, Эфиопии и Шри-Ланки глава государства обсудил наращивание торгово-экономических и военно-технических связей

Президент Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Руанды, Сенегала, Шри-Ланки и Эфиопии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В беседе с главой дипмиссии Руанды Игорем Цезарем президент обсудил вопросы активизации диалога между государствами, торгово-экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере образования.

С послом Сенегала Амаду Дабо глава государства отметил важность более тесного сотрудничества стран в международных организациях. Также была затронута тема наращивания темпов торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

Во время встречи с Шри-Ланка президент "отметил существенный рост товарооборота" между государствами, а с представителем Эфиопии обсудил вопросы торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействия между Украиной и Эфиопией в рамках непостоянного членства в Совете Безопасности ООН.

Верительными грамотами называют документы, которыми снабжаются главы дипмиссии на уровне послов или посланников для удостоверения его представительного характера и аккредитования в иностранном государстве. В грамоте выражается просьба верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего государства и правительства.

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