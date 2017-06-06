Несостоявшаяся операция в Крыму: ГПУ засекретила расследование

В ведомстве, в частности, отказались сообщить о результатах проверки документов Генштаба и указать, были ли допрошены по этому делу должностные лица

Генпрокуратура не разглашает подробности расследования обстоятельств спецоперации ВСУ, якобы планировавшейся в марте 2014 года с целью препятствования оккупации Крыма Россией. Об этом со ссылкой на ответ ГПУ сообщает Украинская правда.



На просьбу журналистов сообщить о результатах проверки документов за период с 24 февраля по 10 марта 2014-го, находящихся в Генштабе, и указать, были ли допрошены действующие или бывшие должностные лица по этому делу, прокуратура лишь сообщила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 1 марта 2014 года по фактам агрессии РФ, приведшим к оккупации Крымского полуострова и другим тяжелым последствиям.



В ГПУ отметили, что "в указанном производстве, среди прочего, исследуются действия должностных лиц сектора безопасности и обороны Украины по противодействию военной агрессии РФ на территории полуострова Крым в феврале-марте 2014 года". В ведомстве подчеркнули, что досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.



"Другая запрашиваемая информация является сведениями досудебного расследования и… информацией с ограниченным доступом и в настоящее время не может быть разглашена", - говорится в документе.



Таким образом, в военной прокуратуре не ответили также на вопрос, установлено ли, кто именно остановил проведение спецоперации, отмечает УП.





Фото: pravda.com.ua

В апреле 2017 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в одном из интервью заявил о якобы планировании ГШ в марте 2014-го спецоперации, которая могла помешать России провести сепаратистский псевдореферендум в Крыму и оккупировать полуостров.

В мае стало известно, что военная прокуратура начала проверку по факту заявления Муженко.



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