Порошенко ветировал закон о частных детективах

Президент считает, что в законе перечень разрешенных видов частных сыскных услуг сформирован без учета требований некоторых законов

Президент Петр Порошенко ветировал закон о частной детективной деятельности №3726, который позволяет предоставлять частные детективные услуги. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

"Возвращен с предложениями президента. Направлен на рассмотрение профильного комитета", - говорится в сообщении

В объяснениях президента сказано, что закон "сформирован без учета требований ряда законодательных актов Украины". В частности, в законе следует конкретизировать, сбор какой информации разрешается частным детективам. "При отсутствии четкой конкретизации в законе сведений или данных, которые разрешается собирать, фиксировать и исследовать субъектам частной детективной (розыскной) деятельности, фактически допускается возможность сбора такими субъектами доказательств для рассмотрения дел в уголовном судопроизводстве. Такой подход противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса", - отмечает президент.

Кроме того, Порошенко считает, что парламентариям следует пересмотреть пункт о предоставлении частным детективам права осуществлять наружное наблюдение на открытой местности, в общественных местах и на транспорте.

13 апреля 2017 года Верховная Рада узаконила частных детективов. За закон о частной детективной (розыскной) деятельности №3726 проголосовал 261 народный депутат.

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