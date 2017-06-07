Директор НАБУ о Мартыненко: Бежать ему особо некуда

Помимо Украины, расследование по бывшему народному депутату - фигуранту дела о ВостГОК - проводится еще в трех странах, заявил Артем Сытник

Правоохранители еще трех стран, кроме Украины, ведут расследование против бывшего народного депутата Николая Мартыненко, поэтому вариант с его бегством от следствия на родине маловероятен. Об этом в интервью агентству Deutsche Welle заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, пишет пресс-служба ведомства.

Отвечая на вопрос, демонстрировал ли подследственный желание убежать или вывести активы за рубеж, глава НАБУ ответил, что у Мартыненко "уже есть активы за рубежом".

"Все эти "прокладки" функционировали за пределами Украины. Все установленные расходы из средств, которые были похищены, - они были сделаны в основном за рубежом. Господин Мартыненко не только имел в ходе реализации этих схем все активы за пределами Украины, но и оплачивал работы за ее пределами", - сказал он.

Сытник добавил, что Мартыненко, говоря о якобы предвзятости НАБУ/САП, не упоминает другие расследования против него.

"...Но совсем не любит говорить о том, что, кроме нас, еще три страны в отношении него ведут расследование. Это, кстати, подтверждает факт наличия активов за рубежом. Поэтому особенно бежать ему некуда", - ответил директор НАБУ на вопрос, может ли экс-нардеп скрыться от следствия за границей.

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20 апреля 2017 года Мартыненко вручили сообщение о подозрении. НАБУ просило суд установить залог в размере 300 млн грн, однако 17 нардепов и министров взяли его на поруки. 12 мая суд отказался арестовывать Мартыненко: жалобу САП отклонили.

Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету $17,28 млн убытка.

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В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

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