Согласно третьему протоколу к Европейской конвенции, задержанный может сам дать согласие на экстрадицию, не ожидая завершения формальных процедур

Верховная Рада дала согласие на упрощенную экстрадицию правонарушителей. За ратификацию третьего и четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 0135 проголосовали 227 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

По третьему протоколу задержанный может сам дать согласие на экстрадицию, не ожидая завершения формальных процедур.

Четвертый протокол вносит изменения в Конвенцию по поводу сроков давности, требований к запросам на экстрадицию, выдачи лица третьей стороне, каналов и средств связи.

Протоколы подписаны от имени Украины в Вене 20 сентября 2012 года.

Третий протокол вступил в силу 1 мая 2012 года и действует для 16 стран. Четвертый протокол вступил в силу 1 июня 2014 года и применяется в восьми странах.

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