В мэрии Ирпеня оперативники проводят обыск

Мэр Ирпеня Владимир Карпелюк находится в командировке в США

Сегодня, 7 июня, в мэрии Ирпеня проходит обыск. Об этом сообщает Ирпень онлайн.

"В приемную Владимира Карплюка (мэр Ирпеня, - ред) не попасть, доступ в его кабинет, как и в кабинеты его первых заместителей перекрыт опергруппой. Двери полностью закрыты, на входе стоят люди в форме",- отмечается в сообщении.

Обыски продолжаются на всех коммунальных предприятиях Ирпенского совета. "Изымают документы в отделе образования, КП Ирпеньводоканал", - говорится в сообщении.

Карплюка, когда начался обыск, на рабочем месте не было.

На своей странице в Facebook он сообщил, что находится в командировке в США.

"Каждый раз, когда я нахожусь в заграничной командировке (сейчас мы вместе с заместителями Ирпенского городского головы Дмитрием Христюком и Натальей Семко находимся в служебной командировке в США), в городской совет Ирпеня приходит полиция с обысками. Сегодня в Ирпень приехали работники Обуховской полиции на основании постановлений Обуховского суда. В заказном характере этих обысков уже давно никто не сомневается", - отметил он.

Читайте также: Прокуратура проводит обыск в Ирпенском горсовете Киевской области

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.