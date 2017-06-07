Спикер Рады о прогульщиках: Подло по отношению к фронтовикам

Пленарное заседание парламента Андрею Парубию пришлось закрыть досрочно: в зале отсутствовало необходимое для принятия решений количество депутатов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на час раньше закрыл пленарное заседание: в зале опять нет народных депутатов. Об этом из здания парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

После утреннего перерыва председатель провел рейтинговое голосование, чтобы выяснить, есть ли в зале кворум - 226 депутатов. Кнопки нажали 213 человек.

"В связи с тем, что нет достаточного количества голосов для принятия решений, я закрываю утреннее пленарное заседание", - сказал он.

Парубий заявил, что фамилии отсутствующих на рабочем месте будут опубликованы в газете "Голос Украины".

"Это подлость по отношению к тем, кто сейчас на фронте, к тем, кто сейчас на своем рабочем месте... Никому в голову не приходит отсутствовать на работе в рабочее время... Мы опубликуем в Голосе Украины список тех, кто отсутствовал в зале", - отметил он.

По средам депутаты работают в пленарном режиме до 14:00, а с 14:00 они работают в комитетах.

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