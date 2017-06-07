Разговаривать с Россией на основе доверия невозможно - Климкин

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул,что критический диалог со страной-агрессором Россией важен

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что разговаривать с Российской Федерацией на основе доверия невозможно, но надо поддерживать критический диалог. Об этом сообщает УНИАН.

"Разговаривать с Россией на основе доверия по определению - невозможно. Но критический диалог с Россией важен, и такой диалог мы ведем при помощи всего трансатлантического сообщества, и я хочу сказать цивилизованного мира", - сказал Климкин на совместной пресс-конференции с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве.

10 мая Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс.

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