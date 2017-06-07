Подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву арестовали

Для участия в судебном заседании подозреваемый был доставлен в сопровождении врачей и под усиленной охраной

Злоумышленнику, который стрелял в бывших добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"В среду, 07 июня, по ходатайству прокуратуры города Киева злоумышленнику, который подозревается в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог", - написала Максимец.

Для участия в судебном заседании подозреваемый был доставлен в сопровождении врачей и под усиленной охраной.

Пресс-секретарь прокуратуры отметила, что в уголовном производстве проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств этого преступления. На месте происшествия проведен следственный эксперимент.

Кроме того, по информации Максимец, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе дактилоскопического исследования с целью идентификации личности подозреваемого.

"Также с привлечением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины продолжается проверка обстоятельств получения подозреваемым паспорта гражданина Украины", - написала представитель прокуратуры.

Вчера злоумышленнику было объявлено о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (Покушение на убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Нападение на Окуеву и Осмаева произошло 1 июня на столичном Подоле.

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