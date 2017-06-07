Порошенко призвал ОБСЕ заняться полицейской миссией в Донбассе

Также президент подчеркнул необходимость усиления технических возможностей миссии ОБСЕ, что позволит повысить безопасность персонала

Президент Петр Порошенко призвал главу ОБСЕ Себастьана Курца активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом шла речь во время встречи Порошенко и Курца, которая прошла сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы Порошенко обратил внимание на продолжающееся грубое нарушение Кремлем минских договоренностей, свидетельством чего является очередное обострение ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации в Донбассе. Было отмечено, что все чаще целью для обстрелов с применением запрещенного вооружения становятся гражданские объекты.

Особое внимание было уделено росту случаев запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков. Президент отметил, что главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа миссии к оккупированной территории вплоть до полного вытеснения СММ ОБСЕ из региона.

Порошенко подчеркнул необходимость усиления технических возможностей миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ за счет расширения возможностей для проведения удаленного мониторинга.

"Глава государства призвал Австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе", - сказано в сообщении.

Порошенко отметил, что Кремль продолжает осуществлять шаги, направленные на интеграцию захваченных предприятий Донбасса в российскую экономику. По его словам, это не только препятствует имплементации минских договоренностей, но и подтверждает, что российская сторона заранее готовила экспроприацию украинских предприятий на оккупированных территориях.

Президент призвал главу ОБСЕ реагировать всеми возможными средствами на нарушения Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях. В частности, он обратил внимание на продолжающееся блокирование освобождения заложников в Донбассе, даже несмотря на завершение украинской стороной так называемой процедуры верификации.

Отдельно обсуждался вопрос деоккупации Крымского полуострова. Порошенко приветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС продлить действие "крымского пакета" санкций на год и выразил надежду, что оно будет поддержано на уровне министров иностранных дел ЕС 19 июня.

Глава государства выразил уверенность, что сегодня, когда Россия грубо нарушает обязательства в рамках ОБСЕ, Австрия будет исходить из необходимости восстановления уважения к верховенству права как в рамках председательства в ОБСЕ, так и в вопросе сохранения и, в случае необходимости, усиления экономических и секторальных санкций ЕС против РФ.

Сегодня на брифинге Курц заявил, что ОБСЕ увеличивает миссию на Донбассе с 700 до тысячи человек.

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