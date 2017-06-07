НАПК выявило нарушения в отчетах парторганизаций Батькивщины

Материалы по выявленным нарушениям переданы в Нацполицию, сообщили в агентстве

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в финансовых отчетах некоторых парторганизаций ВО Батькивщина. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Как отмечают в ведомстве, при анализе отчета Киевской областной организации партии за четвертый квартал 2016 года установлены "нарушения в осуществлении взносов денежными средствами".



Кроме того, в отчетах Ивано-Франковской городской, а также Галичской и Тысменицкой районных организаций в Ивано-Франковской области "отражены недостоверные сведения об арендованном ими имуществе и получении спонсорских взносов в четвертом квартале 2016-го", утверждают в НАПК.



Материалы по выявленным нарушениям переданы в Нацполицию. Сведения по фактам подделки документов внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, отметили в агентстве.

5 июня 2017 года сообщалось, что Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру открыть дело против Батькивщины из-за установленных журналистами-расследователями неточностей в финансовом отчете политсилы Юлии Тимошенко.

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