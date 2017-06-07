Суд подтвердил конфискацию у УКРОПа 469 тыс грн взносов - НАПК

Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда о конфискации средств, переданных партии с нарушением норм законодательства

Апелляционный суд Киев подтвердил решение суда первой инстанции о конфискации взносов политической партии УКРОП на сумму почти 469 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.



В ведомстве напомнили, что 22 марта 2017 года Печерский суд Киева принял решение о конфискации 468 946,5 грн средств, полученных УКРОПом с нарушением действующего законодательства, и взыскании с руководителя партии штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов граждан.



"2 июня 2017 года решение Печерского районного в Киеве суда оставлено без изменений решением Апелляционного суда Киева", - отметили в НАПК.

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В марте 2017-го в агентстве заявили, что почти 469 тыс грн взносов были переданы физическими лицами в фонд УКРОПа наличными, а не через банковские счета, как того требует законодательство.



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