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Суд подтвердил конфискацию у УКРОПа 469 тыс грн взносов - НАПК

07.06.2017 19:34
Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда о конфискации средств, переданных партии с нарушением норм законодательства
Суд подтвердил конфискацию у УКРОПа 469 тыс грн взносов - НАПК
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Апелляционный суд Киев подтвердил решение суда первой инстанции о конфискации взносов политической партии УКРОП на сумму почти 469 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ведомстве напомнили, что 22 марта 2017 года Печерский суд Киева принял решение о конфискации 468 946,5 грн средств, полученных УКРОПом с нарушением действующего законодательства, и взыскании с руководителя партии штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов граждан.

"2 июня 2017 года решение Печерского районного в Киеве суда оставлено без изменений решением Апелляционного суда Киева", - отметили в НАПК.

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В марте 2017-го в агентстве заявили, что почти 469 тыс грн взносов были переданы физическими лицами в фонд УКРОПа наличными, а не через банковские счета, как того требует законодательство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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