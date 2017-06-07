Оккупанты допустили к Умерову защитником российского диссидента

На созданном оккупантами псевдосуде над Умеровым разрешили участвовать в качестве гражданского защитника российскому диссиденту Подрабинеку

Оккупанты в Крыму допустили российского публициста и правозащитника Александра Подрабинека к делу заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова в качестве гражданского защитника. Об этом сообщила дочь Умерова, передает Радио Свобода.



7 июня российские оккупанты в Крыму начали рассматривать сфабрикованное против Умерова дело по существу.

Подрабинек в 1978 году был осужден на пять лет ссылки в северо-восточную Сибирь за книгу "Карательная медицина" об использовании психиатрии в политических целях в СССР.

В мае 2016 года российские спецслужбы сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, замглавы Меджлиса "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".

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