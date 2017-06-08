Дело фискалов: арестованы бывшие налоговики из Харькова и Крыма

Личные обязательства Андрею Криволапову и Константину Циркуну суд заменил на аресты с правом внесения залога - 4,8 млн и 15 млн гривень соответственно

Арестованы еще двое бывших фискалов по делу о так называемых налоговых площадках беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом у себя в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Суд удовлетворил апелляцию обвинения по экс-начальнику Харьковской ОГНИ в Харьковской области ГНС Андрею Криволапову: арест в зале Апелляционного суда Киева с правом внесения залога 4,8 млн грн. До этого у подозреваемого было личное обязательство приходить к следователю.

Наручники в зале суда надели также на экс-главу ГНС в АР Крым Константина Циркуна: арест с правом внесения залога 15 млн грн. До этого было личное обязательство.

Фото и видео: facebook.com/MatiosAnatolii

"Осталось рассмотреть еще восемь наших апелляций", - уточнил Матиос.

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24 мая 2017 года прошла масштабная операция против коррупции среди экс-чиновников бывшего Министерства доходов и сборов. Более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях. Были задержаны 26 действующих и бывших руководителей налоговой службы, часть из них доставили в Киев вертолетами.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что операция во многом стала возможной якобы благодаря неким показаниям отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Глава МВД сказал, что последний якобы помогал следствию еще до своего задержания.

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