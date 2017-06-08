Медреформа: Рада отказалась вносить правки в бюджетный кодекс

Авторы законопроекта предлагали вместо медсубвенций из бюджета финансировать услуги и лекарства в рамках государственного гарантированного пакета

Народные депутаты не смогли принять за основу проект изменений в Бюджетный кодекс по поводу медицинской реформы №6329, Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

"За" проголосовали 163 депутата при 226 необходимых.

Также не прошло предложение вернуть проект в комитет или авторам на доработку. Спикер Андрей Парубий сообщил, что проект закона отклонен.

Проектом из Бюджетного кодекса предлагалось исключить статью "медицинская субвенция". Вместо этого из бюджета должны были финансироваться медицинские услуги и лекарства в рамках государственного гарантированного пакета.

Оплата коммунальных услуг, обновление материально-технической базы и ремонт коммунальных медучреждений планировалась из местных бюджетов. На 2018-2019 годы был предусмотрен переходный период от системы субвенции из госбюджета к новой системе финансирования.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.