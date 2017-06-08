В НАТО приняли к сведению решение Рады о членстве в альянсе

В НАТО заявили, что поддерживают проведение Украиной реформ и модернизации институтов обороны и безопасности

В НАТО приняли к сведению решение Верховной Рады, которым членство в альянсе определено целью внешней политики Украины, подчеркнув, что основным приоритетом для Киева сейчас являются реформы. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источник в штаб-квартире Североатлантического альянса.

"Мы приняли к сведению решение Верховной Рады. На сегодняшний день Украина не подавала заявку на вступление в НАТО. Киев фокусируется на реформе и модернизации институтов обороны и безопасности, и НАТО поддерживает эти усилия. Это - приоритет", - отметили в альянсе.

В НАТО напомнили, что на Варшавском саммите, состоявшемся в 2016 году, главы государств и правительств заявили о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и права Украины решать свое будущее и курс внешней политики без вмешательства извне, так, как это заложено в Заключительном Хельсинкском акте. "Это утверждение остается в силе", - отметили в штаб-квартире.



В альянсе также отметили, что сотрудничество НАТО с Украиной является "важной частью вклада НАТО в проектирование стабильности в Евро-Атлантике и за ее пределами".



8 июня 2017 года народные депутаты вернули членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины.

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