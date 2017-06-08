В Кремле озабочены курсом Украины в НАТО и обещают ответные меры
В Кремле "традиционно с недоверием и озабоченностью" относятся к процессу расширения НАТО на восток и обещают принимать "все необходимые меры" для "защиты собственных интересов и безопасности". Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал одобрение Верховной Радой курса Украины на вступление в Альянс, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.
"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе", - сказал он.
"Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности", - добавил Песков.
На вопрос о шансах Украины вступить в Альянс пресс-секретарь Владимира Путина ответил, что "не нам принимать подобные решения", и повторил клише кремлевской пропаганды о якобы продолжающейся в стране "гражданской войне".
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"В остальном решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом", - подчеркнул Песков.
Ранее сегодня, 8 июня, Рада приняла закон, которым вернула членство в НАТО в национальные приоритеты Украины.
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