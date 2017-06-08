Осмаева выписали из больницы: фото

Адам Осмаев с ранениями различной степени тяжести был госпитализирован в больницу 1 июня

Бойца АТО Адама Осмаева, добровольца из батальона полиции Киев-2 выписали из больницы. Об этом у себя в Facebook сообщила журналист Эльвина Сеитбудлаева.

"Он в вышиванке и в хорошем настроении. Рядом с ним его жена Амина Окуева. Именно она нейтрализовала киллера и оказала первую помощь мужу", - отметила журналист.





По ее словам, Осмаев считает, что его заказчик - это восточный сосед, а именно президент РФ Владимир Путин.

"Исполнители могут быть разные, не исключает, что среди них Кадыров", - добавила журналист.

3 июня сообщалось, что стрелявшего в добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, известного под фамилиями Дакар, Денисултанов, Курмакаев, Тищенко, журналисты петербургского издания Фонтанка также идентифицируют, как известного в РФ и за ее пределами преступника.

Нападение на Окуеву и Осмаева произошло 1 июня на столичном Подоле.

Детальнее о биографии и преступлениях Денисултанова читайте в материалеLIGA.net: Киллер Кадырова. Что известно о попытке убийства в Киеве

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