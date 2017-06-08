Депутата от БПП поймали на вождении в нетрезвом состоянии
Патрульная полиция Киева составила протокол об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии в отношении народного депутата от БПП Павла Ризаненка. Об этом сообщается на странице Общественной организации "СТОП - Коррупция" в Facebook.
Фото: facebook.com/stopcorkoe
В пресс-службе столичной патрульной полиции корреспонденту ЛІГА.net сообщили, что 28 мая на улице Освободителей в Киеве был остановлен автомобиль Porsche Cayenne. У водителя были признаки алкогольного опьянения. По словам спикера полиции, степень опьянения была небольшая - 0,27 промилле. Составлен протокол.
При этом в пресс-службе отметили, что водитель не сообщил данных о месте своей работе, что было внесено в протокол. Фамилию нарушителя в полиции назвать отказались.
Информацию об инциденте Украинской правде подтвердил сам депутат.
Он сообщил, что в указанный день действительно был остановлен сотрудниками полиции из-за того, что его машина якобы была в розыске.
"Позже оказалось, что она там не состоит ... Меня привезли на осмотр в клинику и сделали тест, который показал незначительное превышение (содержания алкоголя в организме, - ред.)", - рассказал депутат.
По его словам, показатель алкоголя в крови, согласно результатам экспертизы, составлял 0,27 промилле при допустимом значении 0,2. Ризаненко передал изданию соответствующие результаты экспертизы.
Фото: pravda.com.ua
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