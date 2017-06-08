Супрун: Система противится медреформе, за 2-ой закон нет голосов

Команда Супрун будет вновь вносить законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс и требовать принять их до конца сессии, чтобы реформа стартовала

Представители старой системы в медицине всеми силами пытаются сохранить старую "систему охраны взяток", которая их устраивает. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, сегодня Верховная Рада очень трудно приняла в первом чтении законопроект №6327, который вводит новую систему здравоохранения. Вместе с тем депутаты отклонили законопроект №6329, который должен запустить новую модель финансирования. Без этого законопроекта никаких изменений не будет - потому что не будет никаких средств.

"Это война двух систем - старой советско-средневековой и новой - европейской. "Силы зла" хотят не только заблокировать старт медреформы. Они хотят забрать у украинцев надежду на то, что изменения возможны. Они хотят сохранить старую систему охраны взяток, которая их устраивает", - отметила Супрун.

По ее мнению, 227 голосов за законопроект №6327 - это большой удар против тех, кто годами контролировал медицину в Украине.

"Как результат, провал голосования за второй законопроект и яростное сопротивление изменениям. Это показывает, что мы на правильном пути. Изменить систему непросто. Это будет длительный процесс", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Она объяснила, что предлагается новая система - все средства, которые в год выделяет Верховная Рада на лечение украинцев, должны распределяться по простым и единым для всех правилам. Государство, наконец, начнет платить за лечение украинцев.

"Депутаты предлагают оставить все средства под управлением коррупционной вертикали медицинских чиновников и не вводить никаких легальных соплатежей - потому что у нас же "бесплатная медицинская помощь"! Может, вы видите эту бесплатную помощь? Я вижу, на каких автомобилях по всей стране ездят медицинские чиновники с зарплатой в 6 тыс грн", - отметила Супрун.

По ее словам, за годы независимости был разработан 21 законопроект о страховании, сменилось более 20 министров, а украинцев стало на 10 млн меньше. "Это цена, которую заплатило общество за большую ложь, что в Украине есть "бесплатная" медицинская помощь", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

"Наша команда никогда не согласится на то, чтобы оставить в больницах взятки. Так реформы не делаются! Так никогда не будет изменений в медицине. Поэтому сегодня свой ответ на попытки торможения реформы должно дать украинское общество", - отметила Супрун.

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Ульяна Супрун заявила, что ей очень хочется, чтобы депутаты начали ответственно и сознательно относиться к принятию решений. Чтобы вместо популистского "вы убиваете людей" или персональных нападений на нее или команду, звучали конкретные замечания и предложения.

"Нужно, наконец, повзрослеть. Начать читать законопроекты перед их голосованием, отказываться от взяток и брать на себя ответственность голосовать "за" или "против", а не пропускать голосования, воздерживаться или не приходить на заседание Верховной Рады… Мы будем перевносить законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс и требуем принять их до конца этой сессии, чтобы реформа началась, как это требовал президент Петр Порошенко и Национальный совет реформ, и каждый день требуют украинцы", - резюмировала Супрун.

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