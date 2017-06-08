Сборная СА отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

Саудовцы перед матчем против Австралии вместо того, чтобы выстроиться в линию в центре поля, встали в игровую схему

Перед началом отборочного матча к Чемпионату мира-2018 против Австралии сборная Саудовской Аравии отказалась почтить минутой молчания память жертв теракта в Лондоне. Об этом сообщает шотландское спортивное издание Talkingbaws‏ в Twitter.

"Австралия в одиночестве почтила минутой молчания память австралийских жертв террористической атаки в Лондоне. Игроки Саудовской Аравии отказались участвовать в этом", - сказано в сообщении.

Как видно из опубликованного фото, саудовцы вместо того, чтобы выстроиться в линию в центре поля, встали в игровую схему.

Австралия выиграла этот поединок со счетом 3:2.

В ночь на 4 июня в Лондоне произошла серия террористических атак: на мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус, также произошли нападения с применением ножей. В результате теракта погибли, по меньшей мере, шесть человек, около 50 госпитализированы. Сообщается о трех исполнителях атак, ликвидированных полицией.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию подписал с саудовским королем Салманом ряд договоров об оборонном сотрудничестве, которые предусматривают поставку вооружений на $110 млрд в ближайшее время и $350 млрд в ближайшие десять лет. В ходе переговоров речь шла о необходимости усиления борьбы с радикализмом в исламе.

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