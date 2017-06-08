Аваков вручил Окуевой новый пистолет: фото

Амина Окуева и Адам Осмаев приехали в МВД, чтобы обсудить "антипутинское антитеррористическое дело"

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил бывшего добровольца АТО Амину Окуеву пистолетом Glock-43. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину, взамен старенького ПМ (заклинившего на 4м выстреле) - новеньким Glock-43. Будем считать от всех нас, кто переживал и поддерживал Адама и Амину", - написал Аваков.

По его словам, Амина Окуева и Адам Осмаев приехали в МВД, чтобы обсудить "наше общее антипутинское антитеррористическое дело".

При этом Аваков сообщил, что у Осмаева ранена рука, но он "как и прежде улыбчивый и жизнерадостный". Министр вручил ему часы.









Фото: facebook.com/arsen.avakov

Как сообщалось ранее, сегодня Осмаева выписали из больницы.

Нападение на Окуеву и Осмаева произошло 1 июня на столичном Подоле.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.