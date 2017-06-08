Кистиона и Южанину заметили на форуме Злочевского в Монако: фото

Вице-премьера и нардепа от БПП заметили на форуме по энергобезопасности в компании экс-министра экологии времен Виктора Януковича

Вице-премьер-министра Владимира Кистиона и главу налогового комитета Верховной Рады Нину Южанину заметили на форуме по энергобезопасности, который 2 июня в Монако провела группа компаний Burisma Group Николая Злочевского - экс-министра экологии времен Виктора Януковича. Соответствующую фотографию в своем Facebook опубликовала журналист Радио Свобода Наталья Седлецкая.



"На фото - Николай Злочевский, бывший министр экологии. Один из тех, кто сказочно обогатился при Януковиче за счет доступа к государственным недрам. Входил в ближайшее окружение президента-беглеца", - отметила она.



Седлецкая обратила внимание, что на снимке рядом с экс-чиновником стоят вице-премьер-министр, "правая рука Владимира Гройсмана" Владимир Кистион и народный депутат от БПП, глава налогового комитета Рады Нина Южанина.





Слева направо: Нина Южанина, Владимир Кистион, Николай Злочевский (фото - burisma.com)

На сайте Burisma Group сообщается, что Кистион на форуме возглавлял делегацию Кабмина, а Южанина представляла парламент. Также от Украины в мероприятии участвовали замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко, представители украинского посольства во Франции, Кабмина, министерств и ведомств.

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В июле 2016 года сообщалось, что должностных лиц компаний из группы Burisma подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сам Злочевский был объявлен в розыск еще 16 января 2015 года по подозрению в незаконном обогащении.

В сентябре 2016-го суд обязал ГПУ прекратить розыск экс-министра. 1 ноября дело по подозрению Злочевского в незаконном обогащении и в части уклонения от уплаты налогов и отмывания средств было закрыто.



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