Интеграция в НАТО важна для деоккупации Крыма - Чубаров

Глава Меджлиса выразил мнение, что основную роль в деоккупации Крыма сыграют западные партнеры, которые являются членами НАТО

Интеграция Украины в НАТО в дальнейшем может сыграть важную роль в деоккупации Крыма. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает Крым.Реалии.

"Во всех наших устремлениях, во всех планах и ожиданиях на деоккупацию Крыма основная роль, основные надежды связываются с нашими западными партнерами, а наши западные партнеры - страны, которые играют особую роль в международной политике, они все являются членами НАТО. И поэтому наша дальнейшая интеграция в НАТО - это только плюс, жалко, что намного раньше мы не вступили в НАТО, что могло бы предупредить и избежать оккупацию Крыма Россией", - сказал Чубаров.

Ранее сегодня народные депутаты вернули членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины. За проект изменений в ряд законов по поводу внешнеполитического курса страны №6470 проголосовали 276 депутатов.

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