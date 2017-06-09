Решение Рады по НАТО развеяло иллюзии РФ - польский эксперт
Решение Верховной Рады о курсе на интеграцию в НАТО показывает четкость внешнеполитических ориентиров и развеивает иллюзии России о сохранении внеблокового статуса Украины. Об этом заявил польский эксперт, бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич, передает Укринформ.
"Безусловно, это решение не порадует россиян, оно вводит четкость намерений и политического направления Украины. Это также окончательно развеивает у российской стороны надежды, что Украины сохранит внеблоковый статус как что-то постоянное", - сказал он.
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Онишкевич подчеркнул, что в официальной риторике РФ будет пытаться остро отреагировать на решение Украины.
"В такой ситуации ответом может быть проведение Россией каких-то военных учений", - предположил эксперт.
Также он отметил, что НАТО должно подтвердить свою открытость.
"В конце концов, НАТО это подтвердил, принимая недавно в свои лавы Черногорию", - резюмировал Онишкевич.
8 июня народные депутаты вернули членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины. За проект изменений в ряд законов по поводу внешнеполитического курса страны №6470 проголосовали 276 депутатов. В НАТО это решение приняли к сведению.
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