Порошенко и Макрон могут встретиться в ближайшее время - Климкин
Президент Украины Петр Порошенко находится в очень тесном контакте с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и в ближайшее время, как ожидается, состоится их встреча. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала 112.
Также Климкин рассказал, что пару дней назад он разговаривал с новым французским министром иностранных дел.
"Планируем встречу в ближайшее время (с главой МИД Франции - ред.). Не исключено, что состоится даже трехсторонняя встреча, одновременно и с немецким министром иностранных дел", - сказал он.
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