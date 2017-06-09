Подписан закон, который усилит защиту прав раненых бойцов АТО

Закон усовершенствовал процедуру оформления медицинских справок и других документов для получения военными предусмотренных законодательством льгот

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 260 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины № 2049-VIII, принятый Верховной Радой 18 мая 2017. Об этом говорится на сайте главы государства.

Закон усиливает защиту прав военнослужащих, получивших травму (контузию, ранения, увечья) во время прохождения военной службы, в частности в зоне проведения АТО.

Документ направлен на совершенствование процедуры оформления медицинских справок и других документов для получения военнослужащими предусмотренных законодательством льгот.

Необходимость принятия соответствующего закона возникла из-за нередких случаев, когда военнослужащие, получившие ранения и особенно контузии во время боевых действий, не имели возможности получить предусмотренные действующим законодательством льготы и компенсации вследствие несовершенства положений Устава внутренней службы ВСУ.

В свою очередь, отсутствие документов о получении ранения, травмы или контузии на момент осмотра раненого военно-врачебной комиссией, предоставляла ему право указывать в справке вместо "ранения" именно "заболевания", что и создавало для раненого негативные юридические последствия.

Изменения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины, внесенных этим законом, позволяют упорядочить процесс получения ранеными военнослужащими справок о причинной связи получения ранения (травмы, контузии, увечья) с выполнением воинских обязанностей. Эти изменения также создают благоприятные условия для обеспечения реализации предусмотренных законодательством прав на льготы раненым участникам АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

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