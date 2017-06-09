В Одессе отпущен арестованный по запросу России крымский татарин

Член исламской организации Хизб-ут-Тахрир Ильдар Валиев считает ситуацию в Украине благоприятной для мусульман - в отличие от государства-оккупанта РФ

Решение Малиновского райсуда Одессы об аресте участника мусульманского движения Хизб ут-Тахрир Ильдара Валиева было отменено областным Апелляционным судом. Об этом пишет агентство Крым.Реалии.

"Освободить из-под стражи немедленно", - объявила судья Альбина Кадегроб.

Через три часа после этого решения Валиева выпустили из следственного изолятора Одессы.

Адвокат крымского татарина заявил, что членство в этой организации не является преступлением в Украине, в отличие от России, Следственный комитет которой инкриминирует Валиеву "участие в агитационных собраниях" мусульман в частных домах в городе Казани.

Валиев обратился в украинскую миграционную службу с заявлением о предоставлении убежища; он имеет четверых детей, легально въехал в Украину и оформил здесь право на работу.

По словам крымского татарина, он был вынужден покинуть РФ в 2015 году "из-за давления и угроз заключения за свои религиозные и политические взгляды". "Из-за того, что я член Хизб ут-Тахрир, - уточнил он, добавив, что считает ситуацию в Украине благоприятной для мусульман.

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25 мая 2017 года Валиева задержали в аэропорту Одессы как лицо, разыскиваемое через Интерпол по запросу СК РФ по подозрению в членстве "в террористической организации". Ему могла грозить экстрадиция в Россию.

Хизб ут-Тахрир называет своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламский халифат, но, в отличие от радикальных исламистов, отвергает террористические методы достижения этого. В России суд запретил организацию в 2003 году, включив ее в список 15 "террористических" объединений.

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