МИД: Болгар под Одессой пытаются использовать для дестабилизации

Внешнеполитическое ведомство обеспокоено происходящим на юге страны

Попытки отдельных сил и недружественных стран нарушить межнациональный мир и согласие в Украине, а также ухудшить дружеские отношения с соседними государствами будут пресекаться. Об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства иностранных дел по инцидентам в Одесской области с местной болгарской общиной.

"МИД с беспокойством наблюдает за попытками использования болгарского национального меньшинства для дестабилизации ситуации на юге Одесской области. Последние инциденты, которые имели место с отдельными представителями болгарской общины, никоим образом не связаны с их этнической принадлежностью, а были спровоцированы заявлениями, которые в условиях продолжающейся российской агрессии воспринимаются чрезвычайно чувствительно", - говорится в заявлении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве осудили любые насильственные действия для выяснения межличностных отношений и добавили, что правоохранители уже проводят необходимые следственные действия.

"По результатам расследования виновные понесут предусмотренную законодательством ответственность", - отметили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что Украина с момента обретения независимости гарантирует и обеспечивает реализацию национально-культурных прав и потребностей болгарского нацменьшинства.

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В 2016 году в СБУ рассказали, что куратором сепаратистского проекта "Бессарабия" со стороны России является Инал Ардзинба - первый заместитель советника президента РФ Владислава Суркова.

18 мая 2017 года в Белгород-Днестровском облили зеленкой и пытались бросить в мусорный бак члена исполкома города Василия Кащи. Причиной агрессии группы людей послужило то, что в ходе заседания тот проголосовал против выдачи разрешения для строительства храма УПЦ КП. Позднее якобы члены болгарской общины устроили акцию протеста против таких действий, звучали требования об "импичменте президента".

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