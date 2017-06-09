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НАТО: Россия силой захватила Крым и подрывает демократию в мире

09.06.2017 13:09
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер назвала среди угроз "самонадеянную Россию"
НАТО: Россия силой захватила Крым и подрывает демократию в мире
Роуз Гетемюллер (фото - скриншот видео)

В НАТО поставили Россию в перечень угроз вместе с терроризмом и распространением ядерного оружия. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Альянса Роуз Гетемюллер на Пражской конференции безопасности, сообщает Укринформ.

"Перед нами стоят комплексные и долговременные вызовы: более самонадеянная Россия, которая силой захватила Крым - суверенную территорию Украины. А также подрывает демократию через пропаганду и кибератаки", - заявила она.

Гетемюллер отметила для евроатлантического сообщества также угрозы терроризма, распространение оружия массового уничтожения, ядерные и ракетные испытания.

8 июня 2017 года народные депутаты вернули членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины.

Читайте также: В НАТО приняли к сведению решение Рады о членстве в альянсе

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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