НАТО: Россия силой захватила Крым и подрывает демократию в мире

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер назвала среди угроз "самонадеянную Россию"

В НАТО поставили Россию в перечень угроз вместе с терроризмом и распространением ядерного оружия. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Альянса Роуз Гетемюллер на Пражской конференции безопасности, сообщает Укринформ.

"Перед нами стоят комплексные и долговременные вызовы: более самонадеянная Россия, которая силой захватила Крым - суверенную территорию Украины. А также подрывает демократию через пропаганду и кибератаки", - заявила она.

Гетемюллер отметила для евроатлантического сообщества также угрозы терроризма, распространение оружия массового уничтожения, ядерные и ракетные испытания.

8 июня 2017 года народные депутаты вернули членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины.

Читайте также: В НАТО приняли к сведению решение Рады о членстве в альянсе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.