Порошенко подпишет инициативу Рады о курсе на членство в НАТО

Президент на совместной пресс-конференции с Далей Грибаускайте пообещал подписать законодательную инициативу парламента об интеграции страны в Альянс

Президент Петр Порошенко пообещал подписать законодательную инициативу Верховной Рады о курсе страны на вхождение в НАТО. Об этом заявил глава государства на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Харькове.

"Я подпишу законодательную инициативу парламента относительно членства Украины в НАТО", - сообщил Порошенко.

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8 июня народные депутаты вернули членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины. За проект изменений в ряд законов по поводу внешнеполитического курса страны №6470 проголосовали 276 депутатов. В НАТО это решение приняли к сведению.

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