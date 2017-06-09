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Никаких причин ослаблять санкции против России нет - Грибаускайте

09.06.2017 14:18
По словам президента Литвы, "если мира не будет в Украине, его не будет в Европе и мире"
Никаких причин ослаблять санкции против России нет - Грибаускайте
Даля Грибаускайте

Никаких условий для ослабления ограничительных мер против государства-агрессора Российской Федерации нет. Об этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Петром Порошенко в Харькове.

"Никаких условий для ослабления санкций против России нет. Если мира не будет в Украине, его не будет в Европе и мире", - процитировал ее в Twitter пресс-атташе Порошенко Святослав Цеголко.

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5 июня 2017 года сообщалось, что США намерены оставить в силе санкции против РФ, введенные за ее агрессию в отношении Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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