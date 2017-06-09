Сколько депутатов отчитываются перед избирателями: инфографика

Наихудшая подотчетность нардепов гражданам зафиксирована в Оппоблоке и Радикальной партии

Только 15% народных депутатов Верховной Рады VIII созыва публикуют отчеты с результатами своей деятельности. Об этом говорится в расследовании проекта ЧЕСНО, которое приводит Украинская правда.

Меньше всего отчитываются перед избирателями депутаты из Оппозиционного блока (1 из 43) и Радикальной партии (1 из 21).

"Подотчетность политиков - это не просто аксиома цивилизованного общества, но и требование закона о статусе народного депутата. Закон обязывает нардепов информировать избирателей о депутатской деятельности в СМИ или на собрании избирателей не реже двух раз в год", - говорится в комментарии к инфографике.

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При этом депутаты не установили для себя ни четкой формы отчетности, ни объема информации для избирателей, ни перечня СМИ и сроков публикации отчета.

"Это существенно ограничивает возможность избирателей сделать выводы об эффективности работы своих представителей и, собственно, качества представительства их интересов в парламенте. В такой ситуации любую политическую агитку можно считать "отчетом о деятельности депутата", - резюмировали журналисты.

Также отмечается, что в законе не существует никакой санкции за то, что нардеп не отчитывается перед избирателем, или его отчет - неизвестно где.

По данным авторов исследования, мажоритарщики отчитываются не столько о деятельности, сколько о благотворительности. "Это объясняется тем, они прочно привязаны к своим округам и в отчетах хвастаются "выбиванием" денег на округ", - подытожили в ЧЕСНО.

Ранее сегодня, 8 июня, была опубликована первая десятка прогульщиков и кнопкодавов Рады.

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