Аваков о покушении на Осмаева: Цепочка ведет к лидерам России

Глава МВД заявил, что мотивы и суть покушения на убийство бойца-добровольца АТО Адама Осмаева правоохранителями уже "зафиксированы"

Цепочка покушения на убийство добровольца антитеррористической операции в Донбассе Адама Осмаева ведет к руководству государства-агрессора России. Такую информацию без раскрытия подробностей озвучил в эфире канала 112 Украина министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Общество поймет все детали, когда дело окажется в суде. Однако мотивы преступления, суть, длиннющая цепочка, ведущая к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована. Больше пока сказать нельзя", - сказал он.

По словам главы МВД, подозреваемый находится в "удовлетворительном состоянии" и может давать показания.

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Нападение на добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 года на киевском Подоле. Нападавший был идентифицирован: это кадыровский киллер, известный под фамилиями Дакар, Денисултанов, Курмакаев и Тищенко. Окуева заявила, что киллера готовили в российской ФСБ или разведке. В СБУ сказали, что пока не могут подтвердить причастность российских спецслужб к покушению. Нацполиция взяла добровольцев АТО под усиленную охрану.

Вчера, 8 июня, Осмаева выписали из больницы, а Окуевой глава МВД вручил новый пистолет.

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