На визовый режим с Россией понадобится до 2 млрд грн - Луценко

Сотни километров неподконтрольной границы и визовые сложности с жителями Крыма ставят под сомнение целесообразность внедрения виз с РФ, считает нардеп

Затраты на возможное введение визового режима между Украиной и путинской Россией могут достигнуть двух миллиардов гривень. Такое мнение в эфире канала 112 Украина озвучила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Надо как минимум 1,5-2 млрд гривень. Это предварительные расчеты", - сказала она, уточнив, что финансирование потребуется в том числе для создания консульств и других учреждений.

При этом, считает Луценко, такая инициатива во многом лишена смысла, так как военные и пограничники не контролируют более 400 км границы на востоке страны.

"Скажите, визовый режим заставит Путина перестать стрелять? Визовый режим остановит диверсионные группы, минирование, сепаратистские вылазки и так далее?", - задала она риторические вопросы.

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Также визовый режим с РФ, считает народный депутат, приведет к трудностям в передвижении с полуострова на материковую территорию страны и обратно для тех крымчан, которых оккупанты вынудили поменять украинское гражданство на российское.

"Что делать с крымчанами, которых Россия заставила получить российские паспорта? Мы заставим их получать визы? А это означает, что мы соглашаемся с аннексией Крыма", - отметила она.

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1 июня 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что визовый режим с государством-оккупантом Россией нужно вводить "как можно скорее". Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что юридические механизмы введения визового режима с РФ уже готовы.

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