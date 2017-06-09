Суд установил нарушение в финансировании Аграрной партии - НАПК
Денежные взносы в пользу Аграрной партии, осуществленные фирмой гражданина Великобритании, признаны нарушением закона. Соответствующее решение в четверг, 8 июня, вынес Козельщинский райсуд Полтавской области, сообщила в Facebook глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.
По ее словам, административное правонарушение, предусмотренное ст. 212-15 КУоАП, заключалось в том, что агрофирма Добробут трижды перечислила значительные взносы "благотворительной материальной помощи" на счет Полтавской областной организации Аграрной партии.
Глава НАПК отметила, что на время осуществления взносов конечным бенефициаром фирмы был "иностранец с украинской фамилией", а это противоречит пункту 3 ст. 15 закона о политпартиях, запрещающему взносы от юрлиц, которыми владеют иностранные граждане.
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"Суд подтвердил факт совершения правонарушения и признал руководителя общества виновным в совершении админправонарушения... Этим же постановлением суд закрыл производство по делу о привлечении к ответственности, усмотрев истечение сроков наложения админвзыскания", - подчеркнула Корчак.
Она добавила, что в НАПК ожидают рассмотрения следующих административных дел, в том числе и о привлечении к ответственности должностных лиц Аграрной партии с конфискацией внесенных в ее поддержку средств в госбюджет.
7 июня 2017 года сообщалось, что НАПК выявило нарушения в финансовых отчетах некоторых парторганизаций ВО Батькивщина.
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