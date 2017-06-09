Как безвизовый режим будет вступать в силу 11 июня: разъяснение

Визы для украинцев в странах ЕС и Шенгенской зоны будут отменены поэтапно в течение трех часов, а не сразу в полночь 11 июня

Страны Евросоюза и Шенгенской зоны введут безвизовый режим для граждан Украины в течение ночи 11 июня в четыре этапа, а не сразу в полночь, что связано с отличием часовых поясов. Об этом сообщает Европейская правда.



Ровно в 00:00 по киевскому времени 11 июня безвизовый режим начнет действовать в восьми европейских странах - Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Греции и Кипре.



В 01:00 по Киеву визы для украинцев будут отменены в подавляющем большинстве государств-членов ЕС и Шенгена - Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Словакии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции.



В 02:00 по Киеву безвизовый режим вступит в силу в Португалии, в 03:00 - в Исландии.

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В ночь на 11 июня визы для украинцев отменят и на острове Гренландия - автономной территории Дании, не входящей ни в ЕС, ни в Шенгенскую зону. В гренландских портах безвизовый режим будет запускаться от 03:00 (восточное побережье) до 06:00 по Киеву (военная база Туле на западном побережье острова).

2 июня 2017 года сообщалось, что сотрудники украинских консульств 11 июня прибудут в аэропорты Германии, чтобы помочь украинцам в случае возникновения осложнений при пересечении границы.



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