СБУ запретила въезд в Украину экс-депутату Бундестага

Вилли Виммер в конце марта посетил Крым, где встречался с оккупантами

СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет экс-депутату Бундестага Вилли Виммеру, который ранее также был заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентским статс-секретарем Министерства обороны ФРГ. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Да, мы можем подтвердить информацию о том, что Вилли Виммеру запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет", - сказала она.

Причина решения - незаконный визит Виммера на территорию оккупированного Крыма.

Ранее СМИ сообщали, что Виммер, являющийся членом партии Христианско-демократический союз, посетил Крым в конце марта текущего года в составе делегации немецких бизнесменов и политиков. В Крыму он встречался с представителями оккупационной администрации.

Ранее СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну на три года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.