СБУ запретила въезд в Украину экс-депутату Бундестага
СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет экс-депутату Бундестага Вилли Виммеру, который ранее также был заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентским статс-секретарем Министерства обороны ФРГ. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Да, мы можем подтвердить информацию о том, что Вилли Виммеру запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет", - сказала она.
Причина решения - незаконный визит Виммера на территорию оккупированного Крыма.
Ранее СМИ сообщали, что Виммер, являющийся членом партии Христианско-демократический союз, посетил Крым в конце марта текущего года в составе делегации немецких бизнесменов и политиков. В Крыму он встречался с представителями оккупационной администрации.
Ранее СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну на три года.
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