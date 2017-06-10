СБУ начала проверку автопарка своих сотрудников - СМИ

Ранее журналисты-расследователи опубликовали сюжет об автопарке сотрудников СБУ

Служба безопасности Украины начала проверку своих сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности по фактам, ранее опубликованным журналистами программы Схемы. Об этом сообщил начальник управления внутренней безопасности СБУ Александр Саппа, передает Слово и Дело.

Объектом расследования журналистов стал автопарк сотрудников СБУ.





Ответ на информационный запрос slovoidilo.ua

2 июня журналисты программы Схемы провели расследование, в котором рассказали об автопарке Службы безопасности Украины.

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