СБУ начала проверку автопарка своих сотрудников - СМИ
10.06.2017 00:49
Ранее журналисты-расследователи опубликовали сюжет об автопарке сотрудников СБУ
Служба безопасности Украины начала проверку своих сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности по фактам, ранее опубликованным журналистами программы Схемы. Об этом сообщил начальник управления внутренней безопасности СБУ Александр Саппа, передает Слово и Дело.
Объектом расследования журналистов стал автопарк сотрудников СБУ.
Ответ на информационный запрос slovoidilo.ua
2 июня журналисты программы Схемы провели расследование, в котором рассказали об автопарке Службы безопасности Украины.
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