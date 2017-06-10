Cуд отпустил охранника Яроша под домашний арест

Конфликт со стрельбой произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке

Заводской районный суд Каменского освободил из-под стражи охранника народного депутата Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого, изменив меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает Радио Свобода.

Навроцкого подозревают в причинении огнестрельного ранения.

С ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратилась защита охранника Яроша.

14 мая произошел конфликт со стрельбой после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранение получил коллега таксиста, который пришел на помощь.

31 мая дело открыли по признакам правонарушения по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство).

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