Под Одессой задержали автомобиль, 12 лет разыскиваемый Интерполом

Автомобиль BMW 2002 года выпуска 12 лет разыскивают в Испании

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили автомобиль, который 12 лет находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

49-летний житель Одессы прибыл на пункт пропуска Кучурган на автомобиле BMW 2002 года выпуска. При проверке на него сработала база Интерпола.

Выяснилось, что иномарку 12 лет разыскивают в Испании.

Автомобиль передано сотрудникам Нацполиции. Обстоятельства выясняются.

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