Президент Болгарии: Мы поддержим отмену санкций против РФ
10.06.2017 11:24
Румен Радев сообщил, что в ближайшее время у него состоится разговор с президентом РФ Владимиром Путиным
Румен Радев (фото - EPA)
Президент Болгарии Румен Радев считает, что санкции против России приносят вред, и заявил, что готов поддержать любые действия по их отмене. Об этом он сказал в интервью болгарскому телеканалу BTV.
"Мы поддержим любые действия по отмене санкций, но должно быть понятно, что президент в одиночку не может инициировать подобные действия", - заявил Радев.
Он также сообщил, что в ближайшее время у него состоится разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ноябре 2016 года Радев заявил, что будет работать с правительством над отменой санкций против РФ.
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