В Украине женщинам платят меньше, чем мужчинам - Геращенко

Вице-спикер Рады считает, что Минздрав должен отменить устаревший приказ 256, содержащий перечень так называемых неженских профессий

В Украине женщины на аналогичных должностях с мужчинами получают на 25% меньше заработной платы, размер пенсий у них также ниже. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Также среди важных задач - преодоление неравенстве в оплате труда и пенсиях между мужчинами и женщинами, ведь сегодня женщины на аналогичных должностях с мужчинами получают на 25% меньше заработной платы, и ниже пенсии", - написала Геращенко.

Также она считает, что Минздрав должен отменить устаревший (1993 года) приказ 256, содержащий перечень так называемых неженских профессий и блокирующий женщинам доступ к 450 профессиям.

Вице-спикер также отметила, что на сегодняшний день количество женщин-военнослужащих составляет 20 123, это 8,5% от общей численности военнослужащих ВСУ, и только 2553 входят в офицерский состав. "Гендерные стереотипы в армии мы будем преодолевать", - написала Геращенко.

В декабре 2016 года Государственная служба статистики опубликовала данные, согласно которым женщины в Украине зарабатывают в среднем на 35% меньше мужчин. Среднемесячная заработная плата мужчин в Украине за первые 9 месяцев 2016 года составила 5789 грн, что на 1488 грн больше, чем у женщин - 4301 грн.

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