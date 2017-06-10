9 мая в Днепре: задержали еще одного подозреваемого

Задержанному инкриминируют причастность к организации беспорядков во время празднований 9 мая в Днепре

В Днепре задержали еще одного вероятного соорганизатора массовых беспорядков 9 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Задержанный 32-летний мужчина был в розыске. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК (массовые беспорядки и хулиганство).



Прокуратура не объявляла о подозрении работникам правоохранительных органов, которые допустили превышение власти во время событий 9 мая в Днепре - они были в шлемах без маркировки с закрытыми лицами, поэтому их невозможно идентифицировать.



9 мая 2017 года в Днепре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Пятерым из семи задержанныхобъявлено о подозрении. Начальник полиции области назначил расследование по действиям силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Глава МВД Арсен Аваков позднее извинился за действия полиции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.