9 мая в Днепре: задержали еще одного подозреваемого
В Днепре задержали еще одного вероятного соорганизатора массовых беспорядков 9 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Задержанный 32-летний мужчина был в розыске. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК (массовые беспорядки и хулиганство).
Прокуратура не объявляла о подозрении работникам правоохранительных органов, которые допустили превышение власти во время событий 9 мая в Днепре - они были в шлемах без маркировки с закрытыми лицами, поэтому их невозможно идентифицировать.
9 мая 2017 года в Днепре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Пятерым из семи задержанныхобъявлено о подозрении. Начальник полиции области назначил расследование по действиям силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Глава МВД Арсен Аваков позднее извинился за действия полиции.
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