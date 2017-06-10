Швеция выделила Украине 5 млн евро на проект гендерного равенства
Швеция выделит Украине 5 млн евро на четыре года на финансирование проекта гендерного равенства. Об этом сообщает правительственный портал.
Деньги пойдут на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в реформах. В частности, финансирование нужно на поддержку работы новосозданного офиса уполномоченного по вопросам гендерного равенства.
Приоритетные задачи проекта - мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине, введение должностей советников в силовых ведомствах, которые должны обеспечивать равенство.
Отмечается, что в Украине большая часть населения - женщины, но на ключевых должностях работают в большей мере мужчины.
По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, в Украине женщины на аналогичных должностях с мужчинами получают на 25% меньше заработной платы, размер пенсий у них также ниже.
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