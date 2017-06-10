Швеция дала Украине €5 млн на утверждение гендерного равенства

Проект "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине" рассчитан на четыре года

Швеция выделила Украине €5 млн на утверждение гендерного равенства. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 10 июня, исполнительный директор структуры "ООН Женщины", замгенсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем, сообщает пресс-служба Кабмина.

Проект "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине" рассчитан на четыре года.

"Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы новосозданного офиса уполномоченного правительства по вопросам гендерной политики, а также помощь в реализации национального плана действий "Женщины, мир, безопасность", - сказано в сообщении.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе уточнила, что "приоритетными задачами этого проекта определены: мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине и динамики общественных изменений, реализация пилотного проекта по внедрению должности советников в силовых ведомствах, повышение институциональной способности и улучшение координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство".

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила сегодня, что в Украине женщины на аналогичных должностях с мужчинами получают на 25% меньше заработной платы, размер пенсий у них также ниже.

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