В Киеве учителей собирают на массовку "Безвиза" - СМИ

В Печерском районе Киева в школы поступила факсограмма с просьбой направить учителей на акцию "Безвиз" с участием президента Порошенко

В Печерском районе Киева сотрудников учебных заведений призвали "обеспечить участие в культурно-творческом мероприятии "Безвиз", проведение которого при участии президента Петра Порошенко запланировано на вечер 10 июня. Об этом сообщает Украинская правда





Соответствующая просьба с подписью начальника управления образования Печерского района Татьяны Копыл была направлена руководителям общеобразовательных и дошкольных учебных заведений района факсограммой. В документе указана необходимость участия двух человек от учебного заведения, сбор представителей педагогов запланирован на 19:15 на Майдане.













Фото - pravda.com.ua





Татьяна Филоненко, представитель отдела по учебной и воспитательной работы Управления образования и инновационного развития Печерской РГА, указанная в документе как "ответственное лицо", не смогла объяснить наличие такого документа и призвала обратиться непосредственно к Копыл. Комментарий последней журналистам получить не удалось.





Как заявила в комментарии журналистам директор департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елена Фиданян, никаких распоряжений районным администрациям для сбора педагогов на мероприятие с участием президента не предоставлялось.





"От департамента образования и науки никаких поручений по выходу на любые праздники или акции не было. ... Мы не поддерживаем такие действия. Нельзя педагогов принуждать к такой "работе" в их законный выходной. Каждый педагог, если у него есть желание, придет на подобное мероприятие самостоятельно", - заявила Фиданян.





Она добавила, что по этому поводу 12 июня будет проведена встреча с представительницей районного управления образования и представителями профсоюзного комитета Печерского района.





Ранее пресс-служба главы государства объявила, что в субботу в 20:30 на Европейской площади Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю вступления в силу безвизового режима.





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